Santé : l'intelligence artificielle, une nouvelle arme contre le cancer ?

L'intelligence artificielle "va être une révolution, parce que ça va nous permettre de mieux classer les tumeurs, de mieux prédire les traitements et d'avoir un meilleur pronostic", explique Alain Livartowski, directeur des data à l'Institut Curie.

Aide au diagnostic

"Pour mieux comprendre l'intelligence artificielle, poursuit-il, en gros, vous donnez des images de chats et de chiens à la machine, et si vous lui donnez beaucoup beaucoup d'images, elle saura elle-même classifier d'un côté les chats et d'un côté les chiens. Eh bien si vous donnez beaucoup d'images de tumeurs à la machine, si vous dites cette tumeur répond bien au traitement, celle-ci ne répond pas bien au traitement, quand vous allez donner une nouvelle image, elle vous classera automatiquement en disant cette tumeur-là va bien répondre ou ne va pas bien répondre". Mais l'intelligence artificielle va également aider au diagnostic : "par exemple, si on prend des mammographies, dont l'objectif est de diagnostiquer précocement des cancers du sein, la machine va automatiquement classer en normal, pas normal et en douteuse, détaille le médecin. Et évidemment, ça peut améliorer le diagnostic. Mais si on prend des IRM du sein, ça va en plus avoir la possibilité de prédire la réponse à un traitement de chimiothérapie."