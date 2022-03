La marque Fitbit rappelle 1,7 million de montres connectées présentant des risques de brûlure

Le spécialiste américain des objets connectés pour le sport Fitbit a demandé, mercredi 2 mars, le rappel d'environ 1,7 million d'exemplaires de sa montre intelligente Ionic, le modèle présentant des "risques de brûlure" pour les utilisateurs. Un million de ces appareils ont été vendus aux Etats-Unis et 693 000 ont été achetés à l'étranger, précise sur son site l'agence américaine en charge de la sûreté des produits de grande consommation (CPSC).

Au moins 78 cas de brûlures aux Etats-Unis

"La batterie lithium-ion de la smartwatch Ionic peut surchauffer, ce qui pose des risques de brûlure", explique l'agence. La procédure de rappel a été menée en coordination avec des régulateurs canadiens et mexicains. La CPSC précise avoir eu vent d'au moins 115 cas de surchauffe de la montre aux Etats-Unis, 78 d'entre eux faisant état de brûlures, dont deux de brûlures au troisième degré et quatre de brûlures au second degré.

Le régulateur invite les utilisateurs à arrêter de porter la smartwatch immédiatement et à contacter Fitbit pour restituer l'appareil et obtenir un remboursement de 299 dollars (269 euros). L'entreprise californienne a cessé de produire ce modèle en 2020. Il était vendu jusqu'en décembre dernier aux Etats-Unis dans des chaînes de grands magasins comme Best Buy, Kohl's ou Target ainsi que sur Amazon et sur le site de Fitbit.