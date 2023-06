Direct Suivez l'interview d'Elon Musk, patron de Tesla et de Twitter, invité exceptionnel du journal de 20 heures de France 2

Une première pour la France. Après un passage remarqué au salon VivaTech à Paris, le 16 juin, l'homme d'affaires Elon Musk a répondu aux questions d'Anne-Sophie Lapix. Présent dans des domaines de pointe, comme l'aérospatiale, l'automobile et plus récemment les réseaux sociaux avec le rachat de Twitter, l'excentrique milliardaire a-t-il des projets en politique ? Quelle est sa vision de la liberté d'expression, qu'il dit vouloir défendre à tout prix ? Et de l'être humain, dans un avenir proche ? Retrouvez ses réponses lors d'un entretien exclusif de 30 minutes, diffusé lundi 19 juin après le JT de 20 heures, sur France 2, et suivez cette interview en direct.

Un fervent défenseur du transhumanisme. En marge de ses aventures spatiales et industrielles, le patron de SpaceX, Tesla et Twitter a l'ambition d'"augmenter" l'être humain, à travers des implants connectés au cerveau. Et ce, dès 2023. "Plus tard cette année, nous ferons notre première implantation d'une puce chez l'humain, pour quelqu'un qui a une forme de tétraplégie", a-t-il lancé lors du salon VivaTech.

Une personnalité controversée. Très actif sur les réseaux sociaux, où ses sautes d'humeur ont parfois secoué le monde des nouvelles technologies, Elon Musk assume son image de dirigeant rude, à la limite du management toxique. L'émission "Envoyé spécial" a tenté de lever l'épais rideau qui entoure le milliardaire.

Silence sur une éventuelle usine Tesla en France. Lors du salon VivaTech, Elon Musk n'a pas fait d'annonce sur l'installation dans l'Hexagone d'un site de production de l'une des voitures les plus vendues au monde. Il avait pourtant promis, en mai dernier, à l'occasion du sommet "Choose France", que son entreprise de voitures électriques ferait "des investissements significatifs" dans le pays.