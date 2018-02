Burkina Faso : une idée lumineuse

C'est devenu un rituel à Mangana Poundou (Burkina Faso). Une à deux fois par semaine, en fin de journée, Fatimata va récupérer la seule lampe solaire du village. "Pour la recharger, j'oriente le panneau vers le soleil", explique-t-elle. Dans les campagnes du Burkina Faso, 3% seulement des villages ont accès à l'électricité. Jusqu'à il y a peu, la vie s'arrêtait à la tombée de la nuit. Désormais, une lumière perce l'obscurité : la lampe solaire portée par les enfants de la famille. Tous les soirs, ils peuvent ainsi réciter leur leçon. "La torche à pile n'éclairait pas bien, avec la lampe solaire, je vois beaucoup mieux. Maintenant, je fais mes devoirs le soir et le matin, et je n'ai plus peur d'aller à l'école", confie un jeune garçon. La lampe solaire a changé la vie du village. Fatimata peut piler son mil de jour comme de nuit, et les habitants réciter tranquillement la prière du soir.

33 euros contre 2 à 5 euros

Dans la ville voisine de Tchériba, les lampes solaires fabriquées en Asie ont inondé le marché. On se les arrache. Les vendeurs affirment en vendre entre 30 et 40 par jour : "La petite lampe, c'est 2 euros. La grande, c'est 5 euros", explique l'un d'entre eux. À quelques mètres de là, un vendeur déploie toute son énergie à vendre un produit qui semble équivalent, à cette différence près : cette lampe est fabriquée au Burkina, et vaut 33 euros, sept fois plus cher que la version chinoise. Cette marque a fait le pari de la qualité pour essayer de se distinguer : tous les composants ou presque viennent de France, et sont assemblés ici par les 25 salariés burkinabés. Mais également une garantie de deux ans, et un service après-vente au plus près du consommateur. Lancée il y a un an, l'entreprise a déjà produit plus de 40 000 lampes, et est tout juste parvenue à l'équilibre cette année.

