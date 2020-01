APPEL À TÉMOIGNAGES. Vous êtes accro à votre téléphone et vous essayez de changer vos habitudes ? Racontez-nous

"Envoyé spécial" et franceinfo cherchent des personnes ou des familles qui essaient de réduire leur temps d'exposition aux écrans.

Attention, lumière bleue ! Avec la multiplication des smartphones, ordinateurs et tablettes, les utilisateurs sont plus en plus exposés aux écrans, et pas toujours pour le meilleur. Une étude dévoilée par Santé Publique France mardi 14 janvier montre ainsi que "l'exposition aux écrans le matin a un lien avec le risque de troubles du langage chez les enfants".

Nombre d'utilisateurs de smartphones et tablettes tentent donc de mettre en place des astuces, pour limiter l'exposition leur exposition et celle de leurs enfants aux écrans. C'est votre cas ? Vous ne quittez jamais votre portable et vous êtes conscient de le consulter très, ou trop, régulièrement ? Vos enfants passent de longues heures devant un écran de télévision, de smartphone, une tablette ou un ordinateur, sur les réseaux sociaux ou sur des jeux vidéos et cela vous inquiète ? Vous ou votre famille avez déjà essayé de vous "désintoxiquer" ou simplement de réduire l'utilisation des écrans ? Vous prévoyez de le faire dans les mois à venir ? Votre expérience nous intéresse.

Pour un prochain numéro de l'émission, "Envoyé spécial" et franceinfo recherchent des témoignages sur l'impact qu'ont les écrans et plus précisément ceux des smartphones dans votre vie quotidienne. N'hésitez pas à nous raconter en quelques lignes votre situation ci-dessous. N'oubliez pas de nous laisser vos coordonnées (mail ou téléphone) afin que nous puissions vous recontacter. Celles-ci resteront strictement confidentielles.