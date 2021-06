Extraterrestres : le renseignement américain ne peut confirmer, ni infirmer, leur existence

Dans un rapport publié vendredi, le renseignement américain reconnaît n'avoir aucune explication à plus de 140 phénomènes qui se sont produits entre 2004 et 2021.

Sommes-nous seuls dans l'univers ? Une réponse catégorique n'est pas pour tout de suite. Le renseignement américain a affirmé vendredi 25 juin dans un rapport très attendu qu'il n'existait pas d'élément prouvant l'existence des extraterrestres. Cependant, il est également impossible d'affirmer le contraire.

Plus de 140 incidents constatés par des pilotes militaires, survenus entre 2004 et 2021, n'ont pu être expliqués, mais l'ensemble des informations recueillies reste "largement non concluant". Il n'y a "probablement pas une explication unique" à ces phénomènes, assure ce rapport publié par les services du directeur national du renseignement. "Nous n'avons actuellement pas suffisamment d'information dans nos bases de données pour attribuer ces incidents à des causes spécifiques", ajoutent-ils.

Menace contre la sécurité des Etats-Unis

Trois vidéos, une datant de novembre 2004 et deux autres de janvier 2015, publiées l'an dernier par le Pentagone ont attisé la curiosité à l'égard de ces phénomènes. Après des décennies de secret, le Congrès a ordonné à l'exécutif d'informer le grand public sur les activités de l'unité du Pentagone chargée de les étudier. L'armée américaine et le renseignement cherchent surtout à déterminer si ces phénomènes peuvent être liés à des menaces contre les Etats-Unis.

La Chine et la Russie sont notamment dans le viseur, les deux pays effectuant des tests de technologies hypersoniques, se déplaçant à 10, voire 20 fois la vitesse du son. "Ce rapport qui n'apporte pas de conclusion claire n'est que le commencement d'efforts destinés à expliquer ce qui cause des risques pour l'aviation dans de nombreuses zones du pays et du monde", a affirmé Mark Warner, le président de la commission du renseignement du Sénat.