VIDEOS. Une météorite illumine le ciel dans le nord des Etats-Unis

La force du phénomène était équivalente à un séisme de magnitude 2, selon l'Institut d'études géologiques des Etats-Unis. Une caméra embarquée dans une voiture filme une météorite entrant dans l'atmosphère terrestre, le 16 janvier 2018, près de Bloomfield Hills, dans le Michigan (Etats-Unis). (MIKE AUSTIN / YOUTUBE / REUTERS)

Le bref mais violent flash lumineux en a surpris plus d'un. Une météorite est entrée dans l'atmosphère terrestre, au-dessus du Michigan, un Etat du nord des Etats-Unis, dans la nuit du mardi 16 janvier au mercredi 17 janvier. Le phénomène a été filmé par de nombreuses caméras.

L'Institut d'études géologiques des Etats-Unis (USGS) a, lui aussi, observé le corps céleste. Selon ses observations, relayées par le site The Verge (en anglais), la météorite est entrée dans l'atmosphère terrestre très précisément à 8 km au-dessus de la ville de New Haven, située à 58 km de Détroit, la plus grande ville de l'Etat. La force du phénomène était, selon l'USGS, équivalente à un séisme de magnitude 2.

Selon un expert de la Nasa, cité par The Detroit News, la roche extraterrestre mesurait entre 1 et 2 mètres et pesait environ 1 tonne. Elle aurait parcouru entre 64 000 et 80 000 km avant d'atteindre la Terre.