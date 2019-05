VIDEOS. Une météorite forme une spectaculaire boule de feu dans le ciel australien

C'est une météorite "de la taille d’une petite voiture ou d’un grand canapé", selon Le Figaro. Dans la nuit du 21 au 22 mai, des Australiens ont peu observer une boule de feu dans le ciel : une météorite s'est désintégrée aux larges des côtes australiennes. La séquence a été filmée par plusieurs caméras de vidéo surveillance.

Le phénomène était sans danger car la météorite s'est désintégrée à une altitude assez élevée. L'objet serait issu "d’un bolide issu de la pluie d’étoiles filantes des Êta aquarides qui se produisent chaque année entre le 19 avril et le 28 mai, lorsque la Terre entre dans le nuage de poussières laissé par la comète de Halley", précise Le Figaro.

Our CCTV in Mount Gambier captured this otherworldly fireball at 10.46pm Tuesday. Just in case, we’d ask that Limestone Coast locals be alert for Alien Life Forms (including ALF himself) trying to hitch-hike to Earth Capital, and approach with caution. #meteor #weneedanALFemoji pic.twitter.com/iOgAOlw4cu