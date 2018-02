VIDEO. Revivez le décollage de la fusée Falcon Heavy de SpaceX, décrite comme la "plus puissante du monde"

"Décollage!", a tweeté à 20h46 (heure française) SpaceX. La fusée "la plus puissante du monde", la Falcon Heavy de SpaceX a effectué un premier vol historique mardi 6 février, en lançant en direction de Mars un mannequin habillé d'un scaphandre au volant d'une voiture de sport rouge cerise. Un clin d'oeil à Elon Musk, le fondateur de SpaceX, qui avait lancé ce projet en 2011 et dont le rêve est de coloniser la planète Mars.

Deux minutes de vol

Après deux minutes de vol deux des lanceurs se sont détachés comme prévu de la fusée centrale qui a poursuivi sa route dans l'espace. Huit minutes et 20 secondes après s'être détachés, les deux boosters se sont posés quasiment simultanément sur deux zones d'atterrissage de Cap Canaveral, en Floride, à quelques dizaines de mètres seulement l'une de l'autre. Vers 21h30, le troisième premier étage qui doit lui se poser sur une barge dans l'Atlantique n'a pas été encore vu.

Avant ce décollage, SpaceX n'avait effectué que des tests statiques. Elon Musk av répété que si la fusée "quittait le pas de tir et ne le pulvérisait pas en mille morceaux", cela représenterait déjà "un succès". SpaceX affirme que Falcon Heavy peut lancer deux fois plus de charge utile que la plus puissante fusée en opération existante, la Delta IV Heavy, "à un tiers du prix". Selon United Launch Alliance, qui opère les Delta IV, le coût d'un lancement est de 350 millions de dollars.