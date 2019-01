VIDEO. Revivez (en 22 secondes) l'éclipse totale de Lune

Une éclipse totale de Lune était visible, dans la nuit du dmanche 20 janvier au lundi 21 janvier. Il était possible de l'observer en Amérique, dans une grande partie de l'Europe et d'Afrique de l'Ouest. En France, le phénomène était visible entre 4h34 et 7h51. C'est environ trois quarts d'heure de moins que celle de la grande éclipse de juillet 2018, qui restera la plus longue du XXIe siècle.

Pendant l'éclipse, le satellite de la Terre n'était pas invisible : la Lune était rouge, comme lors de toutes les éclipses totales. Une couleur qui vaut à ce phénomène le nom de "Lune de sang". Cette teinte est au fait qu'une partie des rayons rouges du Soleil sont filtrés par l'atmosphère terrestre et réfractés vers la Lune.

La prochaine éclipse totale visible depuis l'Europe aura lieu le 16 mai 2022, même si des éclipses partielles auront lieu dans l'intervalle.