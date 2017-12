VIDEO. Les astronautes de l'ISS se font leurs pizzas... en apesanteur

Une envie de vraie pizza. Les six astronautes actuellement à bord de la Station spatiale internationale ont eu une grande envie de pizza, fabriquée de leurs mains. L'astronaute italien Paolo Nespoli, de l'Agence spatiale européenne (ESA) en a eu l'idée et a demandé à la Terre la livraison des ingrédients nécessaires à sa préparation dans l'espace.

Pâte, sauce tomate, fromage, pepperoni...

La pâte déjà aplatie et la sauce tomate ont alors été livrées avec le fromage, le pepperoni, les olives, l'huile d'olive, les anchois et le pesto. Les trois Américains, les deux Russes et Paolo Nespoli sont devenus pizzaiolos le temps d'un week-end, le samedi 2 décembre, en apesanteur.

Tous les ingrédients leur ont été expédiés à la mi-novembre par la capsule Orbital ATK. Après la fabrication, les astronautes ont même fait tourner leurs œuvres dans le vide de la station spatiale, avant de les cuire et enfin de les déguster.