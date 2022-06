Trente ans durant, Hubble a scruté les moindres recoins de l'Univers et permis de rendre plus populaire le cosmos. Imaginé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le plus célèbre des télescopes spatiaux a été élaboré à partir des années 70 par la Nasa, avec la participation de l'Agence spatiale européenne, et mis en orbite en avril 1990. Situé à 600 km de la Terre, Hubble révolutionna l'astronomie et bouleversa notre vision de l'Univers grâce à des images impressionnantes du Système solaire, de la Voie lactée et de galaxies très lointaines.

Le documentaire L'Odyssée d'Hubble, un œil dans les étoiles revient sur l'épopée de ce bijou technologique, sur les difficultés qui ont jalonné son exploitation mais également sur les photos exceptionnelles qu'il a récoltées. Des images scientifiques élevées littéralement au rang d'œuvres d'art aux yeux de nombreux observateurs, au point de susciter un véritable engouement mondial pour l'Univers.

"L'art et la science ne font qu'un avec Hubble"

La première d'entre elles, intitulée "Les Piliers de la création", fait la une des magazines en 1995. Une première pour une image scientifique, qui sera suivie de centaines d'autres tout aussi impressionnantes. Mais les sublimes couleurs de ces clichés, semblables à celles de tableaux de grands maîtres, ne sont pas issues directement de Hubble. La caméra du télescope ne pouvant restituer que des photos en noir et blanc, un énorme travail d'analyses et de colorisation a été nécessaire.

Alyssa Pagan, graphiste à l'Institut des sciences du télescope Hubble, qui témoigne dans le documentaire, explique son travail sur ces clichés : "Selon moi, le travail que je fais mélange art et science. Qu'est-ce que les données essaient de me dire ? Que faut-il mettre en valeur ? (...) Je me vois comme un messager qui possède à la fois des connaissances en art et en astronomie."

Rendre réel le cosmos, c'est le défi qu'ont relevé les graphistes qui œuvrent sur ces données. Pour cela, ils ont emprunté différentes techniques, et parmi elles le savoir-faire des peintres américains de la fin du XIXe siècle qui "avaient popularisé les paysages sauvages de l'Ouest américain."

"Toutes les techniques développées par des artistes pour peindre des paysages sont directement utilisables pour ces paysages cosmiques." Frank Summers Astrophysicien à l'Institut des sciences du télescope Hubble

Ce travail d'orfèvre participa à l'exceptionnelle notoriété du télescope Hubble et à l'intérêt grandissant du grand public pour la galaxie. "Avec Hubble, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire à mon avis, se réjouit David Elbaz, astrophysicien au Commissariat à l'énergie atomique (CEA). C'est que l'Univers nous est devenu familier. Mais pas simplement pour les scientifiques, pour tout le monde."

Malgré de multiples aléas, Hubble est toujours en orbite dans l'espace et a été rejoint, en décembre 2021, par le télescope spatial James Webb. Les premières données de ce nouvel astrographe, encore plus performant et sophistiqué que son aîné, sont attendues dès cet été et devraient permettre de percer encore un peu plus les mystères de l'Univers.

Le documentaire L'Odyssée d'Hubble, un œil dans les étoiles, réalisé par Laurent Lichtenstein, est diffusé le jeudi 2 juin à 21 heures sur France 5.