VIDEO. 9 questions très simples sur la conquête de Mars

Est-ce qu'un jour on pourra vivre sur Mars ?

"Les conditions sur place sont très compliquées. Mars est vraiment pas hospitalière, il fait très froid, l'atmosphère est pas respirable. On a pas, comme sur Terre, de champ magnétique qui permet de protéger des rayons cosmiques et des rayons du soleil. C'est vraiment un environnement qu'est nocif pour la vie", explique Lucia Mandon, chercheuse au LESIA, Observatoire de Paris PSL.

Et on pourra y envoyer des hommes un jour ?

Envoyer des hommes coûterait plusieurs milliards de dollars. "Donc pour le moment, c'est plus de la science fiction la colonisation de Mars", ajoute Lucia Mandon.

Pourquoi envoyer un robot sur Mars ?

Le rover va essayer de trouver des traces de vie anciennes sur Mars, aussi appelées des bio signatures.

Pourquoi on l'appelle la "planète rouge" ?

La surface de Mars est recouverte de poussières riches en oxyde de fer. Elles ont cette couleur un petit peu orangée, rouge.

C'est risqué de ramener des échantillons de Mars sur Terre ?

"Le risque effectivement de ramener quelque chose de nocif pour la vie sur Terre est tout à fait pris en considération par les agents spatials et donc les échantillons ils sont très bien scellés", développe Lucia Mandon, chercheuse au LESIA. Les échantillons vont être stockés dans des laboratoires spéciaux.

C'est difficile d'atterrir sur Mars ?

"On appelle les 7 minutes de terreur à partir du moment où on va rentrer dans l'atmosphère de Mars et où on va atterrir. Tout est automatique en fait, on a aucun contrôle dessus puisque le temps que Perseverance va mettre pour nous envoyer les informations lors de sa descente est d'à peu près 11 minutes. Donc nous, sur une descente de 7 minutes, on a aucun contrôle dessus", raconte Lucia Mandon.

Depuis quand on essaie de conquérir Mars ?

On essaie de conquérir Mars depuis les années 1960.

Et on a appris quoi pendant toutes ces années ?

"On sait que Mars a été habitable dans le passé, il y a 4 milliards d'années, il y avait des lacs", explique Lucia Mandon. Aussi, un certain nombre de choses ont été caractérisées comme la composition de l'atmosphère.

Pourquoi conquérir Mars et pas une autre planète ?

"Mars est une planète voisine à la Terre. C'est, comparé à d'autres corps dans le système solaire, relativement facile d'y aller", répond Lucia Mandon avant d'ajouter que Mars a partagé des caractéristiques avec la Terre dans le passé. "Donc essayer de comprendre Mars, c'est essayer de comprendre un petit peu notre planète Terre et puis comprendre quelle a été son histoire et comment est-ce qu'elle peut évoluer", estime la chercheuse.