Une start-up franco-allemande lève 150 millions d'euros pour construire un vaisseau-cargo spatial réutilisable

La start-up aérospatiale franco-allemande The Exploration Company (TEC) a annoncé, lundi 18 novembre, avoir levé 150 millions d'euros pour développer et construire son vaisseau-cargo réutilisable, Nyx, soutenu par l'Agence spatiale européenne (ESA). "Ce financement porte le total des fonds levés par TEC à plus de 216 millions d'euros", a-t-elle affirmé. Cette somme servira également "à renforcer l'équipe qui compte déjà 200 personnes et à augmenter la capacité de production de l'entreprise".

The Exploration Company, aux côtés de l'industriel franco-italien Thales Alenia Space, avait été sélectionné en mai par l'ESA pour développer un service de transport cargo vers la Station spatiale internationale d'ici à 2028. Nyx "est un vaisseau spatial réutilisable et ravitaillable en orbite qui peut être lancé à l'aide de n'importe quel lanceur lourd et se rendre à n'importe quelle station spatiale". Selon l'entreprise, il sera capable de rapporter sur Terre "jusqu'à 3 000 kg de fret".

Une concurrence internationale de plus en plus féroce

"Le deuxième vol prototype est prévu pour 2025 et le premier vol de Nyx Earth est prévu pour 2028, afin de transporter du fret pour l'ESA vers la Station spatiale internationale", selon l'entreprise. Confrontée à une concurrence internationale de plus en plus féroce, l'ESA souhaite acheter des services spatiaux à des industriels sur le modèle de la Nasa, plutôt que de développer elle-même des programmes.

TEC promet un coût "inférieur de 25 à 50% à celui des autres véhicules". L'entreprise dit avoir notamment recueilli des fonds auprès du fonds French Tech Souveraineté, géré par la banque publique d'investissement Bpifrance, du fonds allemand DeepTech & Climate Fonds, ainsi que des "investisseurs historiques, notamment EQT Ventures, Red River West, Cherry Ventures, Promus Ventures et Omnes Real Tech Fund".