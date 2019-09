Un satellite de l'Agence spatiale européenne évite une collision avec un engin de SpaceX

Une collision évitée de justesse dans l'espace. L'Agence spatiale européenne (ESA) a effectué pour la première fois, lundi 2 septembre, une manœuvre d'évitement (rehausse de son altitude) pour protéger son satellite Aeolus d'une collision avec l'un des satellites de la constellation #Starlink de SpaceX.

For the first time ever, ESA has performed a 'collision avoidance manoeuvre' to protect one of its satellites from colliding with a 'mega constellation' #SpaceTraffic pic.twitter.com/kmXvAgpj1U

Un porte-parole de SpaceX a expliqué qu'un "bug" a touché un système de communication, ne lui permettant pas d'être informé correctement d'une augmentation du risque de collision. Si les satellites Starlink sont pour l'instant 60 à tourner autour de la Terre, Elon Musk, le patron de SpaceX, ambitionne d'en envoyer 12 000 afin de fournir le globe en internet à haut débit.

"Avec l'augmentation du nombre de satellites en orbite, notamment due aux méga-constellations comprenant plusieurs centaines, voire milliers de satellites, il va devenir indispensable de confier l'exécution des manoeuvres d'évitement de collision à une intelligence artificielle", a ajouté l'ESA.

As the number of satellites in orbit increases, due to 'mega constellations' such as #Starlink comprising hundreds or even thousands of satellites, today's 'manual' collision avoidance process will become impossible... pic.twitter.com/maeErKhBjr