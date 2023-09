Un astronaute américain et deux cosmonautes russes de retour sur Terre après un séjour sur l'ISS

Le trio a passé 371 jours dans l'espace en tant que membre des expéditions 68 et 69.

Un astronaute américain de la Nasa et deux cosmonautes russes ont atterri sur Terre mercredi 27 septembre. Leur atterrissage s'est déroulé sans encombre, après avoir passé plus d'un an à bord de la Station spatiale internationale (ISS), a annoncé l'agence russe Roscosmos.

"Aujourd'hui, à 14h17, heure de Moscou, le vaisseau Soyouz MS-23 avec les cosmonautes de Roscosmos Sergueï Prokopiev et Dmitri Peteline, et l'astronaute de la Nasa Francisco Rubio, qui ont passé un an à bord de l'ISS, a atterri dans la région de la ville de Jezkazgan au Kazakhstan", annonce l'agence spatiale russe dans un communiqué.

Le trio est revenu sur Terre après avoir passé 371 jours dans l'espace en tant que membre des expéditions 68 et 69. A noter que Francisco Rubio est ainsi devenue l'astronaute américain ayant réalisé le vol spatial le plus long dans l'histoire de la Nasa.