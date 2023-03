Un alignement de cinq planètes est actuellement visible dans le ciel nocturne

Le meilleur moment pour assister à ce spectacle sera mardi 28 mars.

Levez les yeux, après le coucher du soleil. Depuis samedi 25 mars, cinq planètes sont alignées sous la Lune. Il s'agit de Jupiter, Mercure, Vénus, Uranus et Mars. Elles sont "toutes visibles en forme d'arc de cercle", a écrit* l'ancien astronaute d'Apollo Buzz Aldrin, invitant les internautes à "regarder le ciel". "Les spectateurs pourront avoir le meilleur aperçu de l'alignement mardi" 28 mars au soir, précise CNN*, qui ajoute qu'une grande partie est "visible à l'œil nu, même dans les zones urbaines où la pollution lumineuse est importante", citant Cameron Hummels, astrophysicien à l'Institut californien de technologie. La ligne s'étend "sur environ 50 degrés", ajoute auprès de CBS* Bill Cooke, responsable au sein de la Nasa.

Pour repérer ce spectacle céleste, il faut d'abord trouver Vénus, "l'étoile du soir" et "objet le plus brillant du ciel nocturne en dehors de la Lune", détaille CNN. En dessous se trouve Uranus, parfois "difficile à repérer sans jumelles ou télescope", puis Jupiter et Mercure, "visibles environ 20 à 30 minutes après le coucher du soleil" et enfin en suivant cette ligne, Mars et sa "teinte orange", conclut le site de la chaîne américaine.

*liens en anglais