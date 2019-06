Tout le mois de juin, Jupiter et ses lunes seront visibles avec une simple paire de jumelles

En juin, pas besoin de télescope pour profiter du spectacle fascinant de Jupiter. La plus grande planète du système solaire, sera parfaitement alignée avec la Terre et le soleil le 10 juin prochain, annonce la NASA sur Twitter, le 3 juin.

What's Up for June? Jupiter is up all night, while Mercury and Mars decide to get close, and the Moon reveals its tilted orbit. Downloadable video and transcript available at https://t.co/tPYUwcimlm pic.twitter.com/lPw2pIEyZ0