Il était en duplex depuis la Station spatiale internationale. Thomas Pesquet a répondu aux questions d'Anne-Sophie Lapix pour le "20 heures" de France 2, jeudi 20 mai. Au moment même, l'astronaute français se trouvait au dessus du Pacifique. "On va survoler Wallis et Futuna et remonter d'ici 10-15 minutes les côtes de l'Amérique du Sud", a-t-il expliqué, en apesanteur, micro à la main.

Thomas Pesquet a évoqué ses missions de commandant de bord au sein de l'ISS mais aussi ses lectures et ses petites voisines. Outre ses collègues, l'astronaute partage la station avec... des souris : "Elles sont impressionnées d'arriver et de flotter. Elles dorment en boule (...) On va étudier la cicatrisation en apesanteur. On pense que ça va aider le traitement des pathologies sur Terre", précise-t-il.

Ne regrette-t-il pas de ne pas avoir été présent pour la réouverture des terrasses en France, mercredi ?, a demandé un internaute par l'intermédiaire de la présentatrice. Et Thomas Pesquet de répondre : "J'ai quitté la planète à un moment où bizarrement la vie était plus facile ici : pas de masque, pas de gestes barrières (...) J'espère qu'au retour de ma mission, je retrouverai une planète normale."