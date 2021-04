Thomas Pesquet est dans les starting-blocks. L'astronaute français de 43 ans s’apprête à se rendre à la Station spatiale internationale à bord du Crew Dragon de SpaceX, jeudi 22 avril. Invité dans le journal de France 2 lundi pour évoquer son second voyage dans l'espace, il a répondu à des questions d'enfants à propos de la mission Alpha, nom qui renvoie à "une étoile", "quelque chose de simple", a-t-il expliqué.

Thomas Pesquet n'attend plus qu'une chose : le départ, avant six mois en orbite. "Il faut encore régler quelques détails, mais ce n'est pas grand-chose", a raconté. Abordant la vie dans l'espace durant la mission, l'astronaute a mentionné les journées où il "travaille[ra] douze heures" et des moments de repos qu'il consacrera à la lecture notamment. "J'ai emmené quelques livres, et je compte relire Dune [un roman de science-fiction]."

"On verra Mars de notre vivant"

Thomas Pesquet a également parlé de l'eau, qu'il "recycle à 90-95 %", des sorties dans l'espace, une sensation "vertigineuse", et de Mars. Alors que la Nasa a fait voler le premier engin motorisé sur la planète rouge, le Français pense que l'homme réussira à conquérir Mars un jour. "On verra Mars de notre vivant", a-t-il parié.