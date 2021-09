Thomas Pesquet lit un texte de Marguerite Duras en orbite dimanche pour la première "dictée de l'espace"

L'astronaute français a choisi de lire un extrait d'"Un barrage contre le Pacifique" de Marguerite Duras pour cette dictée en orbite prévue dimanche. Un évènement ouvert à tous, en plein-air, au Musée de l'air et de l'espace du Bourget.

C'est une première : les amoureux de l'espace et des mots sont invités dimanche à participer à une dictée géante depuis l'espace. Elle sera lue en orbite par Thomas Pesquet et retransmise au Musée de l'air et de l'espace du Bourget, près de Paris.

Un évènement à suivre en plein-air

Environ 500 personnes de tous âges sont attendues, munies d'une feuille et d'un stylo, pour écrire sous la dictée de l'astronaute un extrait du roman de Marguerite Duras Un barrage contre le Pacifique, précisent les organisateurs de cet évènement en accès libre et en plein air.



À 15h, sur le tarmac d'exposition où seront installées tables et chaises, un écran géant retransmettra une vidéo pré-enregistrée de Thomas Pesquet, en mission depuis avril dans la Station spatiale internationale, à 400 km de la Terre.





LA PREMIÈRE DICTÉE DE L’ESPACE

L'un de mes interlocuteurs était sceptique sur l'idée de faire aimer la dictée et avait répliqué : " Un peu de sérieux. Vous pensez qu’on peut faire rêver les jeunes avec vos dictées ?". pic.twitter.com/OwuCdxbWI1 — Rachid Santaki (@rachidsantaki) August 23, 2021

L'organisateur veut "faire rêver les gens"

"C'est Thomas Pesquet qui a choisi ce classique de la littérature française", explique le romancier Rachid Santaki, fondateur de la dictée géante. Depuis huit ans, cet auteur de romans noirs (dont "Les Anges s'habillent en caillera") fait "sortir la dictée de l'école" pour la décliner dans des lieux improbables et en faire un exercice populaire : il a lu plus de 500 textes dans des établissements pénitentiaires, des quartiers urbains, au Stade de France, mais aussi sur les réseaux sociaux et à la radio.

"En emmenant la dictée dans l'espace, on va faire rêver les gens!", s'enthousiasme l'écrivain, soucieux de faire surmonter le "traumatisme" qu'a pu être pour certains l'exercice sur les bancs de l'école.

#MissionAlpha L’expérience éducative Blob-ISS, pilotées par le @CNES. Des milliers d’élèves vont bientôt réaliser sa déclinaison dans leur classe #ÉlèveTonBlob. Bonne rentrée à toutes et tous ! https://t.co/GpFZ6oGpMv pic.twitter.com/bgFfaRsTwg — Thomas Pesquet (@Thom_astro) September 2, 2021

Thomas Pesquet espère rendre l'exercice "ludique"

"J'aime beaucoup le principe de rendre ludique - je l'espère - un exercice qui a parfois mauvaise réputation", abonde dans son message l'astronaute de 43 ans. Thomas Pesquet confie avoir lu à l'âge de 20 ans Un barrage contre le Pacifique, paru en 1950. "Participer à la dictée de l'espace, cela me donne envie de le relire avec mon regard d'aujourd'hui, de voir comment la métaphore du barrage résonne en moi à présent".

Après sa première lecture de l'extrait (700 signes environ), Rachid Santaki s'attèlera à la seconde, en débit lent, avant la séance d'auto-correction. L'évènement sera retransmis le samedi 11 septembre à 17h lors de son émission sur l'antenne de France Culture.