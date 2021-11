Thomas Pesquet : l'astronaute est de retour en Europe

Thomas Pesquet est arrivé à Cologne (Allemagne) pour se réhabituer à la vie terrestre. Il va passer de nombreux examens dans les prochaines semaines. "La mission n'est pas encore terminée pour Thomas Pesquet. Il a encore trois semaines de réadaptation dans un centre spécialisé de Cologne. Il marche par lui-même mais il doit se réhabituer à la gravité terrestre", explique Laurent Desbonnets, journaliste à France Télévisions.

Remise en forme et batteries d'expériences

Thomas Pesquet doit se renforcer et retrouver le bon fonctionnement de certains muscles. "On a moins de systèmes immunitaires après six mois dans l'espace. Une remise en forme et une batterie d'expériences attendent le Français. Des expériences vont être menées sur Thomas Pesquet notamment sur la vision. Des astronautes ont déjà remonté lors d'expériences dans l'espace, qu'ils avaient l'impression d'avoir une vision différente", ajoute le journaliste de France Télévisions.