SpaceX : le lancement de la fusée se prépare

C’est un décollage très attendu. Samedi 30 mai à 21h22, la fusée Falcon 9 et sa capsule Crew Dragon doivent quitter la Floride pour rejoindre l’espace et plus précisément la station spatiale internationale. Une mission très complexe à réaliser. "Il faut un décollage très, très, très précis pour rejoindre l’ISS qui orbite à 420 kilomètres au-dessus de nos têtes mais file à 28 000 km/h, 20 fois la vitesse d’une balle de fusil. Elle tourne dans le sens ouest-est, un petit peu comme nous mais 16 fois plus vite", précise le journaliste Jean-Christophe Batteria.

Bientôt au tour de Thomas Pesquet

Si ce sont des Américains qui seront à bord de cette fusée samedi 30 mai, ils devraient bientôt être imités par le Français Thomas Pesquet. "Thomas Pesquet devrait monter à bord de la capsule Dragon direction l’ISS à l’automne 2021 pour une mission médicale", annonce Jean-Christophe Batteri, qui ajoute : "Il est déjà à l’ouvrage depuis de longs mois pour être prêt dans 18 mois."

Le JT

Les autres sujets du JT