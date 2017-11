L'aventure spatiale de Thomas Pesquet va devenir une attraction au Futuroscope

Envie de partir dans l'espace sans quitter la France ? Ce rêve va bientôt devenir possible grâce à une nouvelle attraction du Futuroscope, à partir du 10 février. Au programme : Dans les yeux de Thomas Pesquet, un film immersif d'environ 25 minutes, diffusé sur le plus grand écran d'Europe, le Kinémax, dans ce parc d'attraction de la Vienne. Décollage imminent !

"Le Futuroscope est un lieu magique. Il permet d'apprendre des choses en s'amusant sur des thèmes scientifiques. Ma mission y participe. Je suis d'une famille de profs. Je trouve génial d'apprendre des choses aux enfants à travers ce film immersif", a souligné l'astronaute français, Thomas Pesquet. Le spectateur revivra les temps les plus forts comme le décollage, l'arrivée dans la station spatiale, la vie au quotidien en apesanteur dans la station.

Thomas Pesquet a réalisé lui-même de nombreuses séquences

L'astronaute, équipé de caméras de très haute-technologie, a réalisé lui aussi de nombreuses séquences : "Ma mission et celle de l'Agence spatiale européenne était avant tout une mission scientifique de recherche en médecine et technologie notamment. Mais ma sensibilité m'a fait beaucoup regarder par la fenêtre et témoigner des enjeux pour la protection de la planète, même s'il ne s'agit pas d'un plaidoyer écologique".