Espace : nouvelle sortie extravéhiculaire pour Thomas Pesquet dimanche

Il passe la matinée dans l'espace. Thomas Pesquet a entrepris, dimanche 20 juin, sa deuxième sortie extravéhiculaire dans le cadre de la mission Alpha à bord de la Station spatiale internationale, sa quatrième depuis le début de sa carrière. Depuis 10 heures (en France), et pendant plus de six heures, l'astronaute français doit continuer d'installer un panneau solaire avec l'Américain Shane Kimbrough. L'événement peut être suivi en vidéo et en direct sur le site de la Nasa.

Lors de leur première sortie, mercredi, les deux astronautes n'avaient pas pu terminer le déploiement du panneau solaire à cause d'un problème technique. "Avant que le nouveau panneau ne puisse être déployé et commencer à alimenter le laboratoire orbital, les deux hommes devront installer les câbles électriques et enfoncer les deux derniers boulons pour permettre au panneau solaire de se dérouler dans sa position complète", précise un communiqué de la Nasa (en anglais). Si la sortie est un succès, les deux astronautes pourraient être programmés prochainement pour une troisième sortie dans l'espace afin de continuer l'installation des six panneaux solaires reçus, qui doivent servir à augmenter les capacités énergétiques de l'ISS.