Espace : la fusée SpaceX parée au décollage

La fusée SpaceX est prête au décollage, dimanche 15 novembre, sur le mythique pas de tir de Cap Canaveral, en Floride. Avec elle s'ouvre à nouveau la porte des étoiles pour les États-Unis : la compagnie privée du milliardaire Elon Musk est devenue prestataire pour la Nasa. Ainsi, plus besoin de passer par le Kazakhstan et les capsules russes Soyouz pour rejoindre la station spatiale. L'équipage du vol est composé de trois Américains et un Japonais.

Un prochain décollage avec la nouvelle capsule Crew Dragon

Au centre de contrôle de Houston, au Texas, le spationaute français Thomas Pesquet s'apprête à vivre une longue soirée de suspens car il fera partie du prochain équipage à décoller avec la nouvelle capsule Crew Dragon de SpaceX. "On est ami avec ceux qui décollent, on a envie que ça se passe bien pour eux, mais on a aussi un petit peu envie que ça se passe bien pour nous", témoigne-t-il. La capsule devrait s'arrimer à la station spatiale 19 heures après le décollage.

