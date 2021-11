Espace : après six mois de mission, Thomas Pesquet quitte la Station spatiale internationale et revient sur Terre

Thomas Pesquet et son équipage vont quitter la Station spatiale internationale (ISS), dimanche 7 novembre, pour retourner sur la Terre, après six mois de mission.

C’est la fin d’une longue et belle aventure de six mois. Thomas Pesquet, le commandant de la Station spatiale internationale (ISS), a transmis les clés à son homologue russe. Dimanche 7 novembre, avec son équipage, l’astronaute de 43 ans va revenir sur Terre. Le départ s’effectuera à bord de la capsule Dragon et l’amerrissage aura lieu au large de la Floride, lundi. Un bateau de SpaceX viendra les récupérer. Avant de partir, Thomas Pesquet a tenu à remercier ses coéquipiers : "Chacun m’a appris quelque chose. Ces formidables personnes qui m’entourent m’ont réellement facilité la tâche."

"Toucher des personnes de tous les horizons"

Ce dernier a partagé énormément de photos et de vidéos pendant sa mission. "Il vit avec son temps. Il est jeune, il sait se servir des réseaux sociaux, ce qui lui a permis d’être en communication intime avec tout le monde et de faire découvrir l’espace à tous. Il a su toucher des personnes de tous les horizons", décrypte Marie-Ange Sanguy, rédactrice en chef du magazine Espace et Exploration. Après un examen, Thomas Pesquet se rendra au centre européen des astronautes à Cologne, en Allemagne, pour une remise en forme.