Désintox. Non, Thomas Pesquet n'a jamais affirmé que l'humain n'était pas allé sur la Lune

Il a suffi d'une interview tronquée de Thomas Pesquet pour répandre l'idée absurde que l'astronaute remettait en cause le fait que l'homme ait marché sur la lune. À la base de cette rumeur saugrenue, une vidéo extraite de l’interview de Thomas Pesquet diffusée dimanche au 20 Heures de France 2, au sujet de la mission Artemis.

Dans un montage, vu des centaines de milliers de fois, l’astronaute le plus célèbre de France évoque son frisson quand il regarde la lune : « est-ce que c’est humainement possible d’aller là-bas ? » Puis quelques secondes plus tard, à propos de la mission Artemis : « on va vraiment aller très loin, très loin, très loin, aussi loin qu’aucun être humain ne s’est jamais éloigné de la Terre ».

Il n'en a pas fallu plus pour que les complotistes de tout poil bondissent sur l'extrait, assurant y trouver un aveu. Il n'en est évidemment rien. Le fait que Thomas Pesquet parle de son doute, quand il regarde la lune, sur le fait qu'il soit humainement possible de s'y rendre, exprime son ressenti sur le moment, non une interrogation scientifique.

Et l'affirmation selon laquelle Artemis va aller plus loin qu'aucun humain, ne signifie pas que l'homme n'est jamais allé sur la lune. Il est prévu qu'Artemis se place en orbite autour de la Lune, à quelque 65 000 kilomètres au-delà de notre satellite comme le montre cette infographie de l’Agence spatiale canadienne. Lors des missions lunaires précédentes, les vaisseaux étaient allés bien moins loin. Tout simplement.

Le montage a connu un tel succès que Thomas Pesquet a dû réagir sur Twitter. « Mais pourquoi doit-on perdre un temps précieux avec ça une fois de plus : bien sûr que oui, l’humain est allé sur la lune ».

