Climat : Thomas Pesquet sonne l’alarme

Thomas Pesquet constate depuis l’espace les dégâts sur la Terre et sensibilise sur la fragilité de notre planète à travers de nombreux clichés.

L’atmosphère, une bulle de gaz qui protège la Terre mais que nous fragilisons de plus en plus par nos émissions de CO2. Depuis l’espace, Thomas Pesquet, le commandant de la station spatiale internationale, constate l’évolution de sa vision du monde. Il est le témoin des catastrophes qui menacent l’environnement comme les tempêtes ou les incendies. Sur les réseaux sociaux, il publie des clichés qui sensibilisent sur la fragilité de notre planète. Il devrait regagner la Terre dimanche prochain.

Envoyer un message à la COP26

Thomas Pesquet alerte également sur "l’augmentation de la fréquence des tempêtes tropicales. C’est extrêmement impressionnant depuis l’espace de regarder, on peut quasiment regarder dans l’œil du cyclone", explique-t-il. Alors qu’à Glasgow, à l’occasion de la COP26, les pays du monde entier tentent de se mettre d’accord sur comment protéger la Terre, Thomas Pesquet les interpelle sur certains points. Devenu ambassadeur de l’ONU pour l’agriculture et l’environnement, il estime que "la priorité, c’est d’essayer de sortir du tout carbone. C’est à ça que sert un forum comme la COP, ce n’est pas à parler d’environnement général, c’est à prendre des décisions, à prendre des mesures et à les respecter."