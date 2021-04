"Super Lune rose" : d'où vient cette appellation ?

C’est l’occasion de sortir son appareil photo. Dans la nuit du 26 au 27 avril brillera dans le ciel une "super Lune rose". Plus grande, plus lumineuse, elle est l’occasion parfaite pour lever les yeux et prendre le temps d’admirer cet astre qui orbite à 384 000 kilomètres de nous.

"Rose" comme une fleur qui pousse en avril

Cependant, il faut le préciser tout de suite, la lune ne va pas changer de couleur, contrairement aux lunes rouges. Ce qui est rose en ce moment, c'est une plante : la mousse Phlox. Comme l’explique la NASA, le nom vient d’un almanach des années 30 édité par des fermiers du Maine. Ils y avaient renommé toutes les pleines lunes avec des noms amérindiens. La pleine lune d’avril coïncidant avec l’arrivée de la mousse phlox, elle a hérité de ce nom coloré. L’appellation a donc davantage à voir avec le calendrier terrestre qu'avec une couleur astrale. Dans d’autres régions des Etats-Unis, certains l’appellent d'ailleurs plutôt la lune de germination ou lune poisson.

La mousse Phlox ou Phlox subulata est une espèce originaire d’Amérique du nord. (KRIS GAETHOFS / MOMENT RF)

"Super" pour sa proximité avec la Terre

Cette nuit, c’est donc une "super Lune" comme les autres qui nous surplombera. Le phénomène n’est en effet pas rare. Richard Nolle, un astrologue américain qui a pour la première fois utilisé ce terme en 1989, assure même qu’il y en a entre quatre et six par an. La NASA utilise ce mot pour désigner la Lune quand elle atteint son orbite le plus proche de la Terre, ce qu’on appelle son périgée chez les scientifiques.

En réalité, elle est à peine 7% plus proche que les autres jours. Bien sûr, pour pouvoir l’observer, l’astre doit aussi être bien éclairé par le soleil, c’est-à-dire en pleine lune. En 2021 cela arrivera deux fois. Pas d’inquiétude alors pour ceux qui ne pourrait pas voir cette "super Lune rose". Le 26 mai vous pourrez voir la "super Lune des fleurs".