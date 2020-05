Le nouveau vaisseau spatial chinois atterrit sur Terre sans encombre

Encore une étape validée par la Chine dans sa conquête de l'espace : elle a réussi, vendredi 8 mai, à faire revenir sur Terre son nouveau vaisseau, un succès qui lui permet d'entamer la construction prochaine d'une station spatiale. Le module de rentrée sur Terre "s'est posé avec succès" à 13H49 locales dans le nord du pays, après deux jours et 19 heures en orbite, a indiqué l'agence spatiale chargée des vols habités (CMS). Une photo montrant la chute de l'engin amortie par trois parachutes rouges et blancs a été publiée par le Quotidien du peuple, le journal officiel du Parti communiste chinois (PCC).

The trial version of China's new-generation manned spaceship, which was launched by the Long March-5B in its maiden flight on Tuesday, has successfully made its re-entry to Earth and returned to its designated landing site at 1:49 pm Friday, China's Manned Space Agency announced. pic.twitter.com/Zw5SlUcgAi