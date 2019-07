Premiers pas de l’homme sur la Lune : la poste irlandaise s’excuse pour une faute d’orthographe sur un timbre commémoratif

Une erreur presque invisible, qui aurait pu passer inaperçue. Sur des timbres commémoratifs édités en Irlande en l'honneur des astronautes de la mission Apollo 11, une faute s'était glissée dans une courte phrase, rapporte la BBC (en anglais), mardi 23 juillet. On pouvait lire "gaelach", qui signifie "langue gaélique" en gaélique justement, au lieu de "gealach", qui désigne "la lune".

C'était sans compter sur la vigilance des internautes : l'inversion des lettres a été signalée sur Twitter par un compte linguistique. "An Post (la poste irlandaise) a créé un timbre commémoratif pour les 50 ans de la mission Apollo 11, mais il y a une petit faute d'orthographe ! Saurez-vous la retrouver ?", est-il écrit. Les défenseurs de la langue celtique ont pris la chose avec humour. "Comme quoi, tout le monde peut faire des fautes en gaélique", ironise le message Twitter.

An Post issued a commemorative stamp for #Apollo50, but there's one small typo! Can you spot it? Just goes to show that we can all make mistakes in Irish. Diabhal dochar déanta - it's not the end of the world, just space ;)



Ans: 'Gealach' (moon) is misspelt as 'Gaelach' (Gaelic) pic.twitter.com/ca4rVviStS