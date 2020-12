La Nasa enverra une femme et un homme sur la lune en 2024

Une femme sur la lune. C'est inédit et cela pourrait arriver en 2024. Comme en 1969, ce pas pourrait bien rester dans l'histoire. Dans un communiqué du mercredi 9 décembre, l'agence spatiale américaine, la Nasa, a publié de nouvelles informations concernant le programme Artemis, qui vise à envoyer une femme et un homme sur la lune en 2024.

"Aujourd'hui, nous aimerions vous présenter notre équipe d'Artemis, celle présélectionnée qui nous aidera à ouvrir la voie de nos prochaines missions humaines sur et autour de la lune", annonce la Nasa dans un tweet accompagné d'une vidéo de présentation.

It is part of the human spirit to explore.



Today, we’d like to introduce you to our @NASAArtemis team — the initial team of @NASA_Astronauts who will help pave the way for our next human missions on and around the Moon: https://t.co/AiXfUyP6zl pic.twitter.com/LMJ0nNlE2N