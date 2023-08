Le vol inaugural de la fusée européenne Ariane 6 est officiellement repoussé à 2024

Il y a deux mois, l'Agence spatiale européenne espérait encore un lancement à la fin de l'année. Mais elle table désormais sur l'an prochain, alors que la dernière fusée Ariane 5 a décollé le 5 juillet dernier.

Il va falloir encore patienter avant de découvrir le successeur d'Ariane 5. Le vol inaugural d'Ariane 6 n'aura pas lieu avant l'année prochaine, a confirmé officiellement l'Agence spatiale européenne (ESA), mardi 8 août, dans un communiqué publié en ligne. Ce programme, lancé il y a dix ans, connaît de nombreux retards. Ceux-ci sont d'autant plus visibles que la fusée Ariane 5 a décollé pour la dernière fois le 5 juillet dernier, tirant notamment sa révérence en raison d'un coût élevé.

Plus puissante et plus compétitive avec des coûts divisés par deux, la nouvelle version a été conçue pour résister à la société américaine SpaceX d'Elon Musk, qui réalise plus d'un tir par semaine. Des tests du système de lancement ont été menés à Kourou, le 18 juillet, avec notamment des opérations de remplissage des réservoirs de l'étage central, souligne l'ESA. Mais la dernière partie de l'essai, portant sur l'allumage du moteur Vulcain 2.1, n'avait pas pu être menée jusqu'à son terme. Un nouveau test est prévu le 29 août, avant une conférence de presse le 4 septembre, consacrée aux prochaines étapes des essais dont une répétition générale le 26 septembre.

Les résultats permettront de " définir une période de lancement du vol inaugural d'Ariane 6 en 2024", glisse l'ESA au détour d'une phrase de son communiqué. Initialement prévu en 2020, il a été sans cesse reculé au fil des ans et était attendu à la fin de l'année au mieux. Ces reports successifs n'ont pas empêché le carnet de commandes de se remplir, puisqu'une trentaine de lancements sont déjà prévus. "A partir de 2025, il y a un énorme carnet de commandes à délivrer", avait également commenté, à la mi-mars, Stéphane Israël, président d'Arianespace. Reste désormais à concrétiser ce programme, et à combler le vide dont souffre l'Europe depuis la fin d'Ariane 5.