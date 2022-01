Le télescope spatial James Webb s'est entièrement déployé avec succès

L'opération était délicate et indispensable au fonctionnement du télescope James Webb. Le dépliage de son vaste miroir s'est terminé avec succès, a annoncé la Nasa samedi 8 janvier. L'engin est désormais entièrement déployé, deux semaines après son lancement.

Two weeks after launch, @NASAWebb has hit its next biggest milestone: the mirrors have completed deployment and the next-generation telescope has taken its final form.



Next up for Webb? Five months of alignment and calibration before we start getting images: pic.twitter.com/BOj5O1HS37