Le premier touriste lunaire compte inviter six artistes dans l'espace pour "rendre le monde meilleur grâce à leurs œuvres"

Le milliardaire japonais, Yusaku Maezawa, choisi par SpaceX pour un voyage inédit près de la Lune en 2023, a parlé à la presse mardi 9 octobre à Tokyo. Ce quadragénaire a expliqué pourquoi il souhaite être accompagné d'artistes, dont les noms, pour le moment n'ont pas été cités.

Un voyage "agréable entre amis"

Devenu milliardaire grâce à Zozotown, un site marchand de vente de vêtements, Yusaku Maezawa, 42 ans, est aussi un mécène passionné d'art qui a décidé d’emmener avec lui six artistes au plus près de la Lune. Il s'agit de leur donner une inspiration extraordinaire, extraterrestre. "Dans la mesure du possible, je veux emmener des créateurs très divers, aux sensibilités diverses et venant de divers endroits du monde, explique Yusaku Maezawa. Je veux convier des gens qui ont l'envie très forte de contribuer à rendre le monde meilleur grâce à leurs œuvres." Lui-même rêve de ce voyage et de ses images, dont il parle avec émotion.

Ce qui m'enthousiasme le plus par avance, c'est bien sûr de m'approcher de la Lune, mais je veux aussi voir la Terre ronde dans sa totalité, ressentir à quel point cela peut être émouvant. Rien que de l'imaginer, j'en ai presque les larmes aux yeux.Yusaku Maezawa à franceinfo

Que ce rêve lui coûte une fortune c’est certain, mais le touriste lunaire ne le chiffrera pas. Comme d’autres milliardaires japonais, il se veut aussi une sorte de penseur du siècle, un peu philosophe, et Yusaku Maezawa pense que l’art peut apporter une contribution à la paix dans le monde.