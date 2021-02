Le Français Philippe Croizon va-t-il devenir le premier parastronaute ?

En présentant sa campagne de recrutement, mercredi 16 février, l'Agence spatiale européenne (ESA) a dit s'intéresser au "projet de faisabilité des parastronautes". En clair, en plus des nouveaux astronautes qu'elle va embaucher, l'ESA souhaite ouvrir l'exploration spatiale a des personnes atteintes de handicap.

Sans attendre l'ESA, le Français Philippe Croizon, amputé des deux bras et des deux jambes, est déjà en contact avec Elon Musk, le patron de SpaceX, et le milliardaire américain Jared Isaacman, a affirmé Le Parisien (article abonnés), samedi 20 février.

Philippe Croizon a commencé à échanger avec Elon Musk en novembre 2020. "Les amis si j’atteins les 50K followers avant Noël, j’interpelle Elon musk pour qu’il m’envoie dans l’espace", écrit-il sur Twitter. L'objectif est rapidement atteint. Celui qui a traversé la Manche à la nage (en 2010), et qui a terminé le Rallye Dakar avec un buggy (en 2017), interpelle le célèbre patron. Il se décrit comme "un célèbre aventurier français sans bras ni jambes". "Envoyez-moi dans l'espace pour montrer une fois encore que tout est possible", insiste-t-il. "Un jour, nous vous ferons voler sur Starship", lui répond Elon Musk.

One day we will fly you on Starship — Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2020

Depuis, les échanges écrits se poursuivent. "Il m'a promis de nouveau de m'envoyer dans l'espace", affirme Philippe Croizon au Parisien. Le patron de SpaceX le met en contact avec met en contact avec Jared Isaacman, passionné d'aventure spatiale, qui sera le premier touriste spatial avec la mission baptisée "Inspiration4". D'ici la fin de l'année 2021, ce féru de pilotage, qui détient un record de tour du monde en jet, doit tourner autour de notre planète alors qu'il sera aux commandes d'une équipe entièrement composée de "touristes", grâce à une fusée de SpaceX affrétée à ses frais.

Jared Isaacman a invité Philippe Croizon au lancement de la misson "Inspiration4", sur la base spatiale de Cap Canaveral, en Floride. Il "est une personne incroyable. J'admire ce qu'il a déjà accompli dans sa vie et tout ce qu'il espère encore réaliser", a indiqué le jeune milliardaire au quotidien, voyant le Français comme "une source d'inspiration pour les gens du monde entier". "Je n'ai aucun doute qu'il atteindra son but de voler dans l'espace et j'espère être celui qui pilotera le vaisseau quand cela arrivera", a poursuivi celui qui est à la tête de l'entreprise financière Shift4 Payments. Rien n'est encore acté. Mais le François y croit. "La légende est en marche", sourit-il auprès du Parisien.