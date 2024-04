La sonde Voyager 1 transmet de nouveau ses données pour la première fois depuis des mois

La sonde n'envoyait plus d'informations scientifiques et techniques fiables sur son état depuis novembre.

Des nouvelles d'un objet qui se trouve à environ 24 milliards de kilomètres de nous. La sonde Voyager 1 a transmis des données lisibles pour la première fois depuis cinq mois, a déclaré la Nasa lundi 22 avril. Selon l'agence spatiale américaine, la sonde n'envoyait plus d'informations scientifiques et techniques fiables sur son état depuis novembre.

Les équipes de la Nasa pouvaient toujours lui envoyer des ordres et la sonde, lancée il y a plus de 46 ans, continuait à opérer normalement. Le problème venait d'une puce de l'un des ordinateurs de bord, chargé de mettre en forme les données scientifiques et techniques avant de les envoyer vers la Terre. Une solution pour déplacer le code nécessaire a finalement été trouvée.

La Nasa a pu vérifier l'état de santé du vaisseau pour la première fois depuis novembre, et continuera à mettre en œuvre la même solution pour récupérer les données scientifiques. Avec sa jumelle Voyager 2, les deux sondes sont les seules à voyager dans l'espace interstellaire. Elles emportent à bord des enregistrements de sons et d'images de la Terre sur des plaques en or et en cuivre.