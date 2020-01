La NASA se féminise toujours plus

À plus de 400 km de la terre, Jessica Meir et Christina Koch effectuent leur deuxième sortie dans l'espace. Pendant plus de six heures, les deux astronautes ont pour mission de remplacer d'anciennes batteries. C'est la deuxième fois dans l'histoire de la conquête spatiale qu'un binôme 100% féminin effectue une telle sortie. Depuis plusieurs années, la NASA tente de féminiser et diversifier ses rangs à l'image de la toute dernière promotion d'astronautes : six femmes et sept hommes ont été retenus parmi 18 000 candidats.

Des femmes inspirées et inspirantes

Jessica Watkins et Jasmin Moghbeli font partie des heureuses élues et espèrent faire naître des vocations chez les jeunes filles. La promotion précédente recrutée en 2013 était déjà à moitié féminine. Ces treize nouveaux cosmonautes connaîtront bientôt quelle sera leur toute première mission. Ce sera probablement à bord de la Station spatiale internationale.

