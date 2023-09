La mission lunaire japonaise a réussi son lancement

La fusée transportait un petit module censé se poser dans quatre à six mois sur la Lune.

Le Japon va-t-il rejoindre le club très sélect des Etats ayant réussi à poser des engins sur la Lune ? Une mission lunaire japonaise a décollé jeudi 7 septembre. Après trois reports depuis fin août en raison d'une météo défavorable, la fusée H-IIA de l'agence spatiale nippone Jaxa a décollé depuis la base de lancement de Tanegashima, au bord de l'océan Pacifique.

La fusée transportait notamment un petit module lunaire baptisé Slim (Smart Lander for Investigating the Moon) et surnommé "Moon Sniper", censé se poser dans quatre à six mois sur la Lune avec une haute précision, à 100 mètres maximum de sa cible contre plusieurs kilomètres habituellement.

La course à la Lune

Environ 47 minutes après le décollage, la séparation de Slim du reste de la fusée s'est déroulée avec succès, ce qui a déclenché une explosion de joie et d'applaudissements dans le centre de contrôle de la Jaxa.

La course mondiale à l'exploration de la Lune s'intensifie : l'Inde a réussi en août à y poser un engin pour la première fois, avec un robot mobile livrant des images et des données scientifiques de la surface du pôle sud lunaire. Avant l'Inde, seuls les Etats-Unis, l'Union soviétique et la Chine avaient déjà réussi des alunissages contrôlés. La Russie vient pour sa part d'échouer dans une nouvelle tentative, sa sonde Luna-25 s'étant écrasée le mois dernier sur le sol lunaire.