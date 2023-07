La dernière fusée Ariane 5 a décollé avec succès pour son dernier vol

Il s'agissait du 117e et ultime vol de la fusée, qui envoie en orbite un satellite français et un allemand.

La troisième était la bonne. Après deux reports, la fusée Ariane a finalement décollé mercredi 5 juillet à 19 heures (minuit à Paris) depuis Kourou, en Guyane française. Le satellite de communications militaires français (Syracuse 4B) et le satellite expérimental allemand se sont séparés du lanceur au bout d'une trentaine de minutes pour être placés en orbite.

Après 27 ans de service, l'ultime tir de la fusée 5 s'est déroulé sans encombre sous les yeux de centaines de spectateurs réunis sur place, parmi lesquels des officiels locaux ou encore l'ancienne ministre française de la Justice, Christiane Taubira. Certains collaborateurs ont laissé éclater leur joie après le décollage réussi, tandis que des applaudissements ont salué la deuxième séparation.

Ariane 6 attendue au mieux pour fin 2023

La mise en orbite du satellite français "marque un tournant majeur pour nos armées: meilleures performances et meilleure résistance aux brouillages", s'est félicité sur Twitter le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu.

Il s'agissait du 117e vol de la fusée, qui a connu des débuts difficiles : elle avait explosé juste après le décollage lors de son vol inaugural en 1996. La suite de l'histoire est un enchaînement de succès, Ariane 5 se forgeant une réputation de fiabilité telle que la Nasa lui confie même son emblématique télescope James Webb, d'une valeur de dix milliards de dollars.

Ce vol d'adieu d'Ariane 5 sera suivi de longs mois de vide en attendant la future N.6 - au mieux fin 2023 - dont le déploiement pâtit de retards cumulés. Plus puissante et plus compétitive avec des coûts divisés par deux par rapport à Ariane 5, Ariane 6 a été conçue pour résister à la société américaine SpaceX d'Elon Musk, qui réalise plus d'un tir par semaine.