La Chine va tester la résistance de briques dans l'espace en vue de construire une base sur la Lune

Une petite partie de Lego dans l'espace ? La Chine doit lancer, vendredi 15 novembre, un vaisseau-cargo vers la station spatiale chinoise Tiangong, avec, à son bord, des briques conçues à partir de composants imitant le sol lunaire. Pékin entend soumettre ce matériau novateur à des conditions extrêmes dans l'hypothèse de construire d'ici à 2035 sa future base sur la Lune avec du sol prélevé sur place.

Plusieurs échantillons de briques, de compositions différentes, seront soumis à des conditions similaires à celles rencontrées sur notre satellite. "On les placera à l'extérieur de la station spatiale et on les laissera là, soumis aux éléments" afin de "voir si leurs performances se dégradent ou pas", selon les chercheurs qui les ont élaborées. La Lune, où la température peut varier de 180 degrés à -190 degrés, n'est pas protégée par une atmosphère. Elle est frappée par une grande quantité de rayonnement cosmique et par des micrométéorites, ainsi que des séismes qui peuvent fragiliser les structures.

La Chine s'est inspirée de la matière collectée par la sonde Chang'e 5, qui, fin 2020, a été la première mission au monde depuis quatre décennies à ramener du sol lunaire. Ces briques, de couleur noire, sont trois fois plus résistantes que des briques standards. Elles peuvent s'encastrer les unes dans les autres, permettant d'éviter l'utilisation de liant, qui serait un défi sur la Lune, selon les chercheurs. "Le but à l'avenir, c'est d'utiliser des ressources in situ, du sol lunaire (…) pour réaliser différents types de constructions", précisent-ils.

D'autres projets aux Etats-Unis et en Europe

D'autres pays ambitionnant d'édifier une base lunaire travaillent à l'élaboration de briques imitant le sol lunaire. La Nasa, qui espère renvoyer des humains sur la Lune en 2026, teste des éléments fabriqués avec des imprimantes 3D. L'Agence spatiale européenne, elle, a réalisé des études sur la manière d'assembler des briques, en s'inspirant de la structure des Lego.

Fabriquer des briques directement sur la Lune est quelque chose "d'évident à tenter", car "c'est beaucoup moins coûteux d'utiliser des matériaux disponibles sur place que d'avoir à les expédier depuis la Terre" avec des vaisseaux spatiaux, commente Jacco van Loon, professeur d'astrophysique à l'université de Keele (Royaume-Uni). L'expérience chinoise "a de bonnes chances de réussir et les résultats ouvriront la voie à la construction de bases lunaires", estime-t-il.