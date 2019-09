L'Inde cherche toujours à reprendre contact avec sa sonde lunaire, le Pakistan l'accuse de polluer l'espace

Vikram ne répond toujours pas... L'agence spatiale indienne (ISRO) tente toujours de reprendre contact avec sa sonde inhabitée, qui devait faire de l'Inde la quatrième nation à poser un appareil sur la Lune. Des tentatives toujours vaines, dimanche 8 septembre. Le patron de l'agence spatiale indienne a annoncé qu'il donnera plus d'informations dans les prochaines heures..

Indian Space Research Organisation (ISRO) Chief, K Sivan to ANI:We've found the location of #VikramLander on lunar surface&orbiter has clicked a thermal image of Lander. But there is no communication yet. We are trying to have contact. It will be communicated soon. #Chandrayaan2 pic.twitter.com/1MbIL0VQCo