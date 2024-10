L'Agence spatiale européenne dévoile la première page de l'atlas cosmique d'Euclid, avec ses cent millions d'étoiles et de galaxies

En zoomant très profondément, on peut voir la structure complexe d'une galaxie en spirale ou deux galaxies interagissant l'une avec l'autre.

Cent millions d'étoiles et de galaxies en un seul coup d'œil : l'Agence spatiale européenne (ESA) a dévoilé, mardi 15 octobre, un premier pan de la carte de l'univers que réalise le télescope Euclid pour percer le mystère de la matière noire.

Sur l'étroite bande d'un noir profond, constellée de points scintillants, s'étirent des vaporeux nuages bleus : des "cirrus galactiques", mélange de poussières et de gaz "à partir duquel vont se former de nouvelles étoiles", explique à l'AFP Bruno Altieri, scientifique de l'ESA en charge de l'archive sur Euclid. En zoomant très profondément, on peut voir la structure complexe d'une galaxie en spirale ou deux galaxies interagissant l'une avec l'autre.

Seulement 1% de la carte finale

"Rien que dans cette image, il y a déjà des dizaines de millions de galaxies, grâce auxquelles on va pouvoir faire des statistiques sur où se trouvent certains types de galaxies par rapport à d'autres, comment elles évoluent dans le temps, pourquoi elles ne forment plus d'étoiles depuis quelques milliards d'années...", détaille Bruno Altieri.

Cette image "époustouflante" est le premier morceau (seulement 1%) d'une carte qui, dans six ans, "révèlera plus d'un tiers du ciel", souligne Valeria Pettorino, scientifique du projet Euclid à l'ESA dans un communiqué publié mercredi. Mosaïque de 208 gigapixels, elle a été réalisée à partir de 260 observations faites par Euclid en seulement deux semaines, entre le 25 mars et le 8 avril dernier.