Japon : riche célibataire recherche compagne pour voyager dans l'espace

À 44 ans, il sera le premier touriste spatial à voyager autour de la Lune. En 2023, le milliardaire japonais Yusaku Maezawa s'envolera à bord d'une fusée, direction l'espace. Mais en attendant, ce riche célibataire a annoncé sur Twitter le lancement d'une télé-réalité pour trouver son âme sœur et l'accompagner dans ce voyage. L'élue devra répondre à trois critères : être célibataire, avoir plus de 20 ans et avoir un intérêt à voyager dans l'espace.

Une batterie de testes à effectuer

Franceinfo a interrogé des jeunes femmes à Tokyo (Japon). "Je ne pense pas que je m'inscrirais pour ce genre de chose. Moi, je ne crois pas qu'une femme soit prête à faire ça", estime une Japonaise. Une autre pense que "c'est une opportunité pour une femme ordinaire". Celle qui accompagnera ce collectionneur d'art sera désignée fin mars 2020. La jeune femme devra ensuite s'entraîner et passer de nombreux tests. L’heureuse élue deviendra alors la première femme à voyager vers la Lune.