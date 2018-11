Groenland : un cratère de météorite géant retrouvé sous un glacier

Des scientifiques ont fait une étonnante découverte au Groenland. Caché sous un kilomètre de glace, un cratère géant a été découvert. Un avion a été utilisé pour cartographier la zone au laser. Le cratère fait 300 mètres de profondeur et 30 kilomètres de diamètre, soit une surface plus grande que Paris. L'analyse des sédiments révèle la présence d'une météorite.

Un cratère parmi les 25 plus grands impacts recensés sur la Terre

Cette météorite de fer mesurait un kilomètre de large. Elle aurait percuté la Terre il y a 3 millions d'années, et l'état du cratère se serait formé entre ce moment-là et la fin de l'ère glaciaire il y a 12 000 ans. La glace a permis une préservation unique du cratère. Il compte parmi les 25 plus grands impacts recensés sur la Terre, selon l'étude menée par des chercheurs danois et publiée dans la revue Science Advances.