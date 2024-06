Exploration de la face cachée de la Lune : "C'est un exploit", se réjouit l'astrophysicien Sylvestre Maurice

"C'est un exploit. Ça n'a jamais été simple d'aller sur la Lune encore moins quand il s'agit de la face cachée", se réjouit ce mardi sur franceinfo Sylvestre Maurice, astrophysicien, spécialiste de l’exploration planétaire et membre de l’équipe de Chang’e-6. Ce mardi, la Chine a ramené sur Terre les premiers échantillons de l’histoire collectés sur la face cachée de la Lune. La sonde Chang'e-6 est retournée sur Terre, marquant le "succès complet" de la mission, selon l'agence spatiale chinoise.

franceinfo : Est-ce qu'on parle de prouesse et d'exploit de la Chine ?

S.M : "Oui c'est un exploit. Ça n'a jamais été simple d'aller sur la Lune encore moins quand il s'agit de sa face cachée. C'est la sixième mission [de la Chine] et c'est le sixième exploit. C'est impressionnant. Quand on est côté face cachée, il faut un satellite relais, il faut communiquer. Mais c'est plus que ça, c'est une mission où 11 événements critiques devaient tous s'enchaîner, et ils l'ont fait à la seconde près. Ils ont cumulé dans cette mission tout ce qu'il y a de plus difficile dans l'exploration extraterrestre. C'est une belle réussite à tous points de vue. La Chine est un nouvel acteur, apparu il y a une vingtaine d'années et qui va à une telle vitesse, qui enchaîne tous ces événements, on apprend à travailler avec eux."

Congrats!China's #ChangE6 returner carrying precious lunar samples safely landed at its designated landing area in Siziwang Banner, North #China's Inner Mongolia Autonomous Region on Tuesday. pic.twitter.com/NzwviyKzCv — Shanghai Daily (@shanghaidaily) June 25, 2024

Rappelez-nous ce qu'est cette face cachée de la Lune.

"Il faut bien comprendre que la Lune tourne sur elle-même à la même vitesse qu'elle tourne autour de la Terre, et donc elle nous montre toujours la même face, qu'on appelle la face visible. La face qu'on ne voit jamais on la connaît assez peu. Tous les échantillons qu'on avait avant venaient tous de la face visible. On a une chance extraordinaire, on va avoir des échantillons d'un endroit tout à fait nouveau de la Lune [...] On va savoir si tout ce qu'on a vu sur la face visible trouve son écho sur la face cachée et puis aller plus loin en explorant peut-être le manteau de la Lune, enfin, pour la première fois."

À bord de cette sonde, il y avait un appareil français n'est-ce pas ?

"Oui exactement. Il y avait un instrument qui s'appelle "Dorn". C'est la première fois que la France pose un instrument qu'on dit actif, qui a opéré à la surface de la Lune et les Chinois ont été les porteurs de cet instrument sur la mission. L'équipe française était là au décollage, à l'atterrissage, en salle de contrôle, pendant que les Chinois prélevaient ces morceaux de lune, pour mettre en route cet instrument et collecter ces données impressionnantes."