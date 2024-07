Espace : l'exoplanète LHS1140b abrite-t-elle un gigantesque océan d'eau liquide ?

Découverte en 2017, LHS1140b se promène à 48 années-lumière de nous et a rapidement présenté un potentiel excitant pour qui cherche le "Graal" dans l’Univers : la présence d’eau, favorable au développement d’une forme de vie extraterrestre.

En mesurant précisément sa faible densité, les scientifiques du CNRS et de l'université de Montréal ont émis deux hypothèses : soit la présence d'une épaisse enveloppe d’hydrogène et d’hélium, soit celle d’une importante quantité d'eau à sa surface. Comment trancher ? C’est là qu’intervient le nouveau télescope spatial James Webb.

Plus d'eau que sur la Terre

Pointé vers LHS1140b en décembre dernier, il a permis d’éliminer le premier choix. C’est donc bien la présence d’eau qui est la version la plus plausible, et en quantité bien plus importante que sur Terre. Mieux encore : cette exoplanète remplit le critère de distance avec son étoile, élément essentiel pour que température et pression soient acceptables. Cette eau est donc probablement en partie sous forme liquide, c'est-à-dire un océan sur ou sous la surface.

Impossible évidemment d’aller vérifier sur place mais de nouvelles observations, cette fois, de la composition de son atmosphère devraient permettre d’affiner les choses. À noter que cette planète de type "super-Terre", (1,7 fois plus grande que la Terre et 5,6 fois plus massive) se situe dans la constellation de la Baleine. Peut-être un nom prédestiné...