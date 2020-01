2020, année de la conquête de Mars

Pas moins de quatre expéditions martiennes sont prévues en 2020, parce que cette année la distance entre les deux planètes est plus courte que d'habitude. La Terre et Mars vont se rapprocher et s'aligner en juillet, ce qui permettra de s'y rendre plus rapidement à moindre coût.

Trouver des traces de vie

Avec la mission Mars 2020, les États-Unis poseront un deuxième astromobile pour aider Curiosity, déjà présent sur Mars depuis 2012. Celui-ci a prouvé qu'il y a eu de l'eau en abondance sur Mars il y a quatre milliards d'années. Le deuxième rover américain doit recueillir des échantillons que deux autres missions devront ramener sur Terre.

La mission russo-européenne cherchera aussi des preuves d'une existence vivante. L'engin ExoMars va forer le sol martien pour repérer des traces de colonies bactériennes. La mission Huoxing 1 des Chinois est chargé de poser un engin sur la planète rouge et placer en orbite une sonde pour l'observer. Enfin, les Émirats arabes unis mettront un engin en orbite autour de Mars grâce à une fusée japonaise baptisée Hope. L'astrophysicien Sylvestre Maurice estime que "si la vie est aussi apparue sur Mars, alors cela voudra dire qu'elle est partout dans l'univers".

