Espace : une météorite s'est écrasée sur la Lune pendant l'éclipse

C'est un minuscule flash lumineux qui a attiré l'attention des fans d'espace qui observaient, lundi 21 janvier, l'éclipse lunaire totale. Sur le site communautaire Reddit, l'un d'eux a signalé avoir repéré un flash de lumière sur les vidéos mises en ligne, vers 5h41 du matin. Une observation qui a été également confirmée sur Twitter par Jose Maria Madiedo, astrophysicien spécialisé dans la recherche de météorites, comètes et autres astéroïdes, qui précise qu'il s'agit de l'impact d'une météorite.

Full Image and Crop. This is stretched since it was rather dark but I have raw sensor data + dark frames for this however no flats. There is mag 8.5 star HIP 39869 in upper left corner as brightness reference. pic.twitter.com/kxWJvZwRzG